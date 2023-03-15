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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Министры обороны России и США провели телефонные переговоры

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели в среду переговоры по телефону, сообщили в Минобороны России.

"15 марта 2023 г. по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина", - сообщили в Минобороны РФ.

Министерство не сообщило детали переговоров.

Предыдущий раз Шойгу и Остин проводили телефонные переговоры в октябре прошлого года.

Сергей Шойгу Минобороны РФ США Ллойд Остин
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