Министры обороны России и США провели телефонные переговоры

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели в среду переговоры по телефону, сообщили в Минобороны России.

"15 марта 2023 г. по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина", - сообщили в Минобороны РФ.

Министерство не сообщило детали переговоров.

Предыдущий раз Шойгу и Остин проводили телефонные переговоры в октябре прошлого года.