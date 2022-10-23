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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Министры обороны РФ и США провели новые телефонные переговоры по Украине

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье провел переговоры по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщило российское военное ведомство.

"Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.

Предыдущие телефонные переговоры Шойгу и Остин провели 21 октября.

В воскресенье также состоялись телефонные переговоры Шойгу с министрами обороны Франции Себастьяном Лекорню, Турции Хулуси Акаром и Великобритании Беном Уоллесом, обсуждалась ситуация на Украине.

В сообщениях по итогам переговоров с главами оборонных ведомств Франции, Турции и Великобритании Минобороны РФ заявило, что Шойгу довел свои озабоченности "по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Минобороны РФ Сергей Шойгу США Ллойд Остин
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