Министры обороны РФ и США провели новые телефонные переговоры по Украине

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье провел переговоры по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщило российское военное ведомство.

"Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.

Предыдущие телефонные переговоры Шойгу и Остин провели 21 октября.

В воскресенье также состоялись телефонные переговоры Шойгу с министрами обороны Франции Себастьяном Лекорню, Турции Хулуси Акаром и Великобритании Беном Уоллесом, обсуждалась ситуация на Украине.

В сообщениях по итогам переговоров с главами оборонных ведомств Франции, Турции и Великобритании Минобороны РФ заявило, что Шойгу довел свои озабоченности "по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".