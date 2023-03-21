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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Рябков заявил, что каналы для диалога РФ-США используются по мере необходимости

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Каналы связи России и США работают по мере необходимости, в том числе на министерском уровне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Есть и другие каналы связи, и на более высоких уровнях, гораздо более высоких, и министр наш с (госсекретарем США Энтони - ИФ) Блинкеном говорил, это потом превратилось в проблему в Соединенных Штатах", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Каналы для диалога существуют, это факт, и министр (обороны РФ Сергей - ИФ) Шойгу, и генерал (начальник Генштаба ВС РФ Валерий - ИФ) Герасимов, и многие другие наши высокопоставленные представители по мере необходимости контактируют с американскими визави", - добавил он.

По словам замминистра, продолжается работа через посольства двух стран, а также нотная переписка.

"Мы продолжим методично, спокойно отрабатывать вопросы, которые перед нами. Их немало, к сожалению, прогресса еще меньше, чем хотелось бы, но это не повод опускать руки. Все, что есть, будет использовано в интересах продвижения наших подходов, наших аргументов, отстаивания наших позиций", - сказал Рябков.

Сергей Рябков МИД РФ США
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