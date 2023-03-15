И.о. главы Чукотки назначен Владислав Кузнецов
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который являлся первым заместителем председателя правительства ЛНР, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Владимир Путин по видеоконференцсвязи провел рабочую встречу с Кузнецовым Владиславом Гарриевичем", - сказал Песков.
Ранее Кузнецов занимал должность первого заместителя председателя правительства ЛНР.
"Соответствующий указ последует", - добавил Песков.