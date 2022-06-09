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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:38

Вице-премьером ЛНР стал бывший вице-губернатор Курганской области Кузнецов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник назначил первым зампредом правительства ЛНР бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова. Об этом "Интерфаксу" сообщили в правительстве ЛНР.

Кузнецов занимал должность вице-губернатора до 15 декабря 2021 года и ушел в отставку по собственному желанию.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поставил во главе правительства ДНР Виталия Хоценко, бывшего директора департамента российского Минпромторга.

21 февраля президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

ЛНР Леонид Пасечник Курганская область Владислав Кузнецов ДНР Минпромторг
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