Экс-полицейский из Дагестана получил пожизненный срок по делу о теракте в метро Москвы

Гази Исаев в Басманном районном суде. 2020 год. Фото: Пресс-служба Басманного районного суда/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд назначил пожизненное лишение свободы бывшему начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаеву, задержанному по уголовному делу о взрывах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" столичного метрополитена в 2010 году, передал корреспондент "Интерфакса".

Исаев будет отбывать наказание в колонии особого режима, говорится в приговоре судебной коллегии, оглашенном в четверг.

Также он лишен специального звания "полковник полиции".

Кроме того, суд взыскал с Исаева более 17 млн руб. по иску о возмещении ущерба в пользу московского метрополитена как потерпевшей стороны.

В чем обвиняли Исаева

Исаев признан виновным в совершении двух террористических актов (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), бандитизме (ч. 3 ст. 209 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

По обвинению в незаконном обороте оружия Исаев был освобожден от наказания за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Исаев был арестован в 2020 году в рамках расследования террористических актов в столичном метро в 2010 году.

По версии следствия, Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву.

Кроме того, как заявляло следствие, Исаев, будучи участником преступного сообщества "Имарат Кавказ" (организация запрещена в РФ как террористическая), в 2009-2010 годах, используя служебное положение, предоставлял информацию руководителям сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований.

Также следствие выяснило, что Исаев неоднократно перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Дагестана.

Исаев вину не признал. Согласно позиции защиты, бывший полицейский не сотрудничал с бандитами, а боролся с ними.

Утром 29 марта 2010 года в столичном метрополитене сработали две бомбы: первая - на станции "Лубянка", вторая - на "Парке культуры". В результате погибли несколько десятков человек, около 100 получили травмы различной степени тяжести.