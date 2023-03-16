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Экс-полицейский из Дагестана получил пожизненный срок по делу о теракте в метро Москвы

Экс-полицейский из Дагестана получил пожизненный срок по делу о теракте в метро Москвы
Гази Исаев в Басманном районном суде. 2020 год.
Фото: Пресс-служба Басманного районного суда/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд назначил пожизненное лишение свободы бывшему начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаеву, задержанному по уголовному делу о взрывах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" столичного метрополитена в 2010 году, передал корреспондент "Интерфакса".

Исаев будет отбывать наказание в колонии особого режима, говорится в приговоре судебной коллегии, оглашенном в четверг.

Также он лишен специального звания "полковник полиции".

Кроме того, суд взыскал с Исаева более 17 млн руб. по иску о возмещении ущерба в пользу московского метрополитена как потерпевшей стороны.

В чем обвиняли Исаева

Исаев признан виновным в совершении двух террористических актов (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), бандитизме (ч. 3 ст. 209 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

По обвинению в незаконном обороте оружия Исаев был освобожден от наказания за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Исаев был арестован в 2020 году в рамках расследования террористических актов в столичном метро в 2010 году.

По версии следствия, Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву.

Кроме того, как заявляло следствие, Исаев, будучи участником преступного сообщества "Имарат Кавказ" (организация запрещена в РФ как террористическая), в 2009-2010 годах, используя служебное положение, предоставлял информацию руководителям сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований.

Также следствие выяснило, что Исаев неоднократно перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Дагестана.

Исаев вину не признал. Согласно позиции защиты, бывший полицейский не сотрудничал с бандитами, а боролся с ними.

Утром 29 марта 2010 года в столичном метрополитене сработали две бомбы: первая - на станции "Лубянка", вторая - на "Парке культуры". В результате погибли несколько десятков человек, около 100 получили травмы различной степени тяжести.

Годовщина терактов на станциях "Лубянка и "Парк культуры"

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Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры".Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры".Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры".В настоящее время установлены все непосредственные организаторы и исполнители совершенных терактов, однако розыск возможных соучастников продолжается.Реализовали теракт, как установило следствие, члены банды Магомедали Вагабова, одного из лидеров диверсионно-террористической банды "Новокостекский джамаат", действовавшей на территории Дагестана с февраля 2010 года. В состав банды входили: Гаджи Алиев, Ахмед Рабаданов, Али Исагаджиев, Шамиль Магомеднабиев, имеющий исламское имя "Усман", Мурад Щащаев, имеющий исламское имя "Альбара"; Марьям Шарипова и Джанет Абдуллаева (Шарипова и Абдуллаева - террористки-смертницы, совершившие теракт - ИФ). Все бандиты были уничтожены при попытке задержания.Следстивие, установившее организаторов терактов в столичном метро, произошедших два года назад, до сих пор продолжает розыск пособников преступления.Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры". Погибли 40 человек, еще около 160 получили ранения, потерпевшими по делу признано 168 человек. По данным СК РФ, установлены все непосредственные исполнители и организаторы совершенных терактов.Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры". Погибли 40 человек, еще около 160 получили ранения, потерпевшими по делу признано 168 человек. По данным СК РФ, установлены все непосредственные исполнители и организаторы совершенных терактов.17-летняя Дженнет Абдурахманова, одна из предварительно опознанных смертниц, взорвавших себя в московском метро 29 марта 2010 года. По данным следствия, она вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова (на снимке), уничтоженного в ходе спецоперации.Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры". Погибли 40 человек, еще около 160 получили ранения, потерпевшими по делу признано 168 человек. По данным СК РФ, установлены все непосредственные исполнители и организаторы совершенных терактов.
Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры".
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