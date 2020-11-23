Дагестанский полковник арестован по делу о теракте в метро в 2010 году

Начальник отдела МВД России по Кизлярскому району Гази Исаев в Басманном районном суде Фото: Пресс-служба Басманного районного суда/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева, обвиняемого в пособничестве устроителям терактов в московском метро в 2010 году.

Высокопоставленный полицейский отправлен под стражу до 4 января.

О задержании Исаева ранее сообщил Следственный комитет. По данным ведомства, Исаев неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества "Имарат Кавказ" (запрещено в РФ) по территории Дагестана, а также довез одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда она поехала в Москву совершать теракт.

По данным следствия, будучи участником "Имарат Кавказа", в 2009-2010 годах, Исаев, "используя служебное положение, предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований".

Исаеву предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе лицом с использованием своего служебного положения, бандитизме, теракте.

Утром 29 марта 2010 года в столичном метрополитене сработали две бомбы: первая - на станции "Лубянка", вторая - на "Парке культуры". В результате погибли 40 человек, около 100 получили травмы различной степени тяжести.

Накануне о задержании Исаева сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, полковника также подозревают в организации убийства.