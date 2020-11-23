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Дагестанский полковник арестован по делу о теракте в метро в 2010 году

Дагестанский полковник арестован по делу о теракте в метро в 2010 году
Начальник отдела МВД России по Кизлярскому району Гази Исаев в Басманном районном суде
Фото: Пресс-служба Басманного районного суда/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева, обвиняемого в пособничестве устроителям терактов в московском метро в 2010 году.

Высокопоставленный полицейский отправлен под стражу до 4 января.

В РоссииПолковника полиции из Дагестана обвинили в пособничестве терактам в метро Москвы в 2010 годуПолковника полиции из Дагестана обвинили в пособничестве терактам в метро Москвы в 2010 годуЧитать подробнее

О задержании Исаева ранее сообщил Следственный комитет. По данным ведомства, Исаев неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества "Имарат Кавказ" (запрещено в РФ) по территории Дагестана, а также довез одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда она поехала в Москву совершать теракт.

По данным следствия, будучи участником "Имарат Кавказа", в 2009-2010 годах, Исаев, "используя служебное положение, предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований".

Исаеву предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе лицом с использованием своего служебного положения, бандитизме, теракте.

Утром 29 марта 2010 года в столичном метрополитене сработали две бомбы: первая - на станции "Лубянка", вторая - на "Парке культуры". В результате погибли 40 человек, около 100 получили травмы различной степени тяжести.

Накануне о задержании Исаева сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, полковника также подозревают в организации убийства.

Годовщина терактов на станциях "Лубянка и "Парк культуры"

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Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры".Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры".Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры".В настоящее время установлены все непосредственные организаторы и исполнители совершенных терактов, однако розыск возможных соучастников продолжается.Реализовали теракт, как установило следствие, члены банды Магомедали Вагабова, одного из лидеров диверсионно-террористической банды "Новокостекский джамаат", действовавшей на территории Дагестана с февраля 2010 года. В состав банды входили: Гаджи Алиев, Ахмед Рабаданов, Али Исагаджиев, Шамиль Магомеднабиев, имеющий исламское имя "Усман", Мурад Щащаев, имеющий исламское имя "Альбара"; Марьям Шарипова и Джанет Абдуллаева (Шарипова и Абдуллаева - террористки-смертницы, совершившие теракт - ИФ). Все бандиты были уничтожены при попытке задержания.Следстивие, установившее организаторов терактов в столичном метро, произошедших два года назад, до сих пор продолжает розыск пособников преступления.Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры". Погибли 40 человек, еще около 160 получили ранения, потерпевшими по делу признано 168 человек. По данным СК РФ, установлены все непосредственные исполнители и организаторы совершенных терактов.Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры". Погибли 40 человек, еще около 160 получили ранения, потерпевшими по делу признано 168 человек. По данным СК РФ, установлены все непосредственные исполнители и организаторы совершенных терактов.17-летняя Дженнет Абдурахманова, одна из предварительно опознанных смертниц, взорвавших себя в московском метро 29 марта 2010 года. По данным следствия, она вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова (на снимке), уничтоженного в ходе спецоперации.Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры". Погибли 40 человек, еще около 160 получили ранения, потерпевшими по делу признано 168 человек. По данным СК РФ, установлены все непосредственные исполнители и организаторы совершенных терактов.
Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры".
Москва Гази Исаев

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