Путин поручил законодательно закрепить право жителей новых регионов на маткапитал

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить изменения законодательства, которые позволят россиянам, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, претендовать на получение материнского капитала, сообщает сайт Кремля.

Это одно из перечня поручений, сформулированных по итогам оглашения послания Федеральному собранию.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, согласно которым право на получение материнского (семейного) капитала будет предоставлено гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, в семьях которых начиная с 1 января 2007 года родились или были усыновлены дети", - говорится в перечне.

Отчитаться об этом чиновники будут должны до 1 мая.

Кроме того, правительство должно обеспечить внесение в законодательство о налогах и сборах изменений, "предусматривающих повышение размеров социальных налоговых вычетов по фактически произведенным расходам налогоплательщика-родителя на обучение своих детей в возрасте до 24 лет и налогоплательщика-опекуна на обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Такой налоговый вычет должен вырасти до 110 тысяч рублей в год на каждого ребенка.

Президент также поручил повысить размер социальных налоговых вычетов по фактически произведенным расходам налогоплательщика на свое обучение, медицинские услуги и приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения до 150 тысяч рублей в год.

"Обеспечить сокращение сроков предоставления таких вычетов и их дистанционное получение в упреждающем (проактивном) режиме", - говорится в поручении.

Данное поручение должно быть исполнено до 1 мая.