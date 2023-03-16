Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Путин поручил законодательно закрепить право жителей новых регионов на маткапитал

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить изменения законодательства, которые позволят россиянам, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, претендовать на получение материнского капитала, сообщает сайт Кремля.

В РоссииПутин предложил в новых регионах давать маткапитал семьям с детьми, родившимися с 2007 г.Читать подробнее

Это одно из перечня поручений, сформулированных по итогам оглашения послания Федеральному собранию.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, согласно которым право на получение материнского (семейного) капитала будет предоставлено гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, в семьях которых начиная с 1 января 2007 года родились или были усыновлены дети", - говорится в перечне.

Отчитаться об этом чиновники будут должны до 1 мая.

Кроме того, правительство должно обеспечить внесение в законодательство о налогах и сборах изменений, "предусматривающих повышение размеров социальных налоговых вычетов по фактически произведенным расходам налогоплательщика-родителя на обучение своих детей в возрасте до 24 лет и налогоплательщика-опекуна на обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Такой налоговый вычет должен вырасти до 110 тысяч рублей в год на каждого ребенка.

Президент также поручил повысить размер социальных налоговых вычетов по фактически произведенным расходам налогоплательщика на свое обучение, медицинские услуги и приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения до 150 тысяч рублей в год.

"Обеспечить сокращение сроков предоставления таких вычетов и их дистанционное получение в упреждающем (проактивном) режиме", - говорится в поручении.

Данное поручение должно быть исполнено до 1 мая.

Владимир Путин Правительство ЛДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ройзман арестован на 14 суток

Путин заявил, что санкции вводят недружественные элиты, а не страны

Путин заявил, что санкции вводят недружественные элиты, а не страны

РКН разблокировал музыкальный сервис Last.fm в России

"Интерфакс" запустил сервис СПАРК РЕГИСТР по добровольному раскрытию информации компаниями МСП

Взрыв в гараже погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел из-за возгорания ГСМ

Взрыв в гараже погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел из-за возгорания ГСМ

Роспотребнадзор призвал соблюдать права покупателей Wildberries

Участники СВО смогут в приоритетном порядке войти в состав молодёжного парламента

Участники СВО смогут в приоритетном порядке войти в состав молодёжного парламента

Верховный суд признал террористическим украинское объединение "Легион "Свобода России"

В Москве число избирательных участков сократят с 3428 до 2058

Причиной пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону назвали замыкание проводки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });