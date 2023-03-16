Путин поручил до 15 апреля решить вопрос с отпусками раз в полгода для участников СВО

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил силовым ведомствам до 15 апреля решить вопрос по предоставлению раз в полгода участникам СВО отпуска на 14 дней.

"Минобороны России, Росгвардии, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, МВД России обеспечить предоставление военнослужащим, лицам, имеющим специальные звания, участникам добровольческих формирований, участвующим в специальной военной операции, отпуска продолжительностью не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно", - говорится в поручениях президента РФ по итогам послания Федеральному собранию, опубликованных на сайте Кремля.

Срок исполнения данного поручения - 15 апреля.

21 февраля Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что каждый участник СВО раз в полгода должен иметь возможность уйти в отпуск длительностью не менее 14 дней. "Служба в зоне специальной военной операции связана с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни. Поэтому считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу", - сказал он, подчеркнув, что у каждого бойца должна быть возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими.

1 марта премьер РФ Михаил Мишустин поручил оперативно решить все процедурные вопросы, связанные с предоставлением двухнедельного отпуска участникам СВО раз в полгода. "В своем послании глава государства также говорил о необходимости предоставления раз в полгода двухнедельного отпуска всем участникам специальной военной операции. Нужно детально проработать процедурные моменты, которые позволят спланировать логистику. Важно оперативно решить все вопросы для реализации этого поручения", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.