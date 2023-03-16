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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Global Ports предложила держателям евробондов прямую выплату купона в марте

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Global Ports предложила владельцам еврооблигаций компании с погашением в 2023 году воспользоваться опцией прямого платежа при выплате купона в марте.

Согласно сообщению компании, эмитент и поручители произведут выплату купонного дохода, в том числе посредством варианта прямой выплаты, который будет предложен всем держателям евробондов, желающим и давшим согласие на получение мартовского купона напрямую.

Инвесторы смогут подать формы согласия на выплаты до 15:00 по лондонскому времени 24 марта. Сразу после этого эмитент или, при необходимости, любой из поручителей приступит к выплате купона в соответствии с новым платежным механизмом, а также к подаче заявления в необходимые органы для осуществления выплаты остатка мартовского купона держателям, что может потребовать больше времени на обработку по сравнению с предыдущими купонными выплатами, говорится в сообщении.

Первоначальный объем этого выпуска, размещенного в 2016 году, составлял $350 млн, но в результате выкупов и реализации пут-опциона из-за смены контроля в 2022 году объем долговых бумаг в обращении существенно сократился. В декабре Global Ports сообщала, что в обращении остаются евробонды на $82,95 млн.

Компания уже предлагала держателям опцию прямого платежа при выплате предыдущего купона по евробондам-2023, которая приходилась на сентябрь прошлого года. Global Ports отмечала, что большинство держателей воспользовались именно этим вариантом выплат, а остаток купонного платежа был перечислен по стандартной процедуре платежному агенту. Ближайшая выплата купона по евробондам-2023 приходится на 22 марта.

Global Ports
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