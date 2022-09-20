Global Ports получила согласие на прямые выплаты по евробондам-23 локальным инвесторам

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Global Ports получила согласие держателей долларовых еврооблигаций с погашением в 2023 году на изменение механизма выплат. Оно, в частности, включает возможность осуществления прямых платежей локальным инвесторам и использование альтернативных валют, сообщила компания.

На собрании держателей присутствовал необходимый кворум. Не менее трех четвертей голосов были поданы "за" внесение изменений, говорится в сообщении. Таким образом, изменения, предусматривающие возможность прямых расчетов по еврооблигациям с держателями в России, были приняты и вступили в силу, отмечает компания.

Ближайшая выплата купона по выпуску-23 Global Ports предстоит 22 сентября. Держателям евробондов, желающим получить выплату сентябрьского купона в соответствии с опцией прямого платежа, необходимо до 23 сентября представить эмитенту подписанное и заполненное согласие на прямой платеж, а также подтверждение наличия еврооблигаций по состоянию на 21 сентября.

Global Ports в конце августа предложила инвесторам одобрить изменения условий обслуживания еврооблигаций. Они предполагали возможность проведения выплат по евробондам напрямую, а также через клиринговые системы или других финансовых посредников в альтернативной валюте по выбору эмитента или поручителей по евробондам, при этом объем каждого платежа в альтернативной валюте будет рассчитываться как эквивалент долларового объема по курсу ЦБ РФ на дату выплаты.

Еще одна опция, предложенная компанией, - возможность платежей через номинальные счета, эскроу-счета и другие счета, открытые на имя держателей, в альтернативной валюте по заявлению соответствующих владельцев евробондов. Платежные обязательства будут считаться исполненными в случае зачисления средств на такие счета.

Также компания предложила сохранить возможность выплат по евробондам в соответствии с первоначальной документацией выпуска – через основного платежного агента – для инвесторов, которые не будут подпадать под первые два варианта выплат.

Новая схема выплат оставляет для компании возможность комбинировать все перечисленные варианты для осуществления платежей различным группам инвесторов.

Кроме того, Global Ports просила инвесторов увеличить льготный период для проведения платежей по основному долгу с 7 до 15 рабочих дней, для проведения процентных платежей – с 10 до 20 рабочих дней.

Проголосовать держатели бумаг могли до 16 сентября включительно.