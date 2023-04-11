Global Ports завершил делистинг с Лондонской фондовой биржи

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Global Ports Investments PLС произвел делистинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR) с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщила компания.

"Доступ GDR компании к торгам на основном рынке листинговых ценных бумаг LSE с 08:00 (по лондонскому времени) 11 апреля 2023 года отменен", - говорится в сообщении.

Компания ранее направила уведомления в Управление финансового надзора Великобритании с заявлением о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок и на Лондонскую фондовую биржу об отмене допуска GDR к торгам с 11 апреля, а также уведомила депозитарий своей GDR-программы - JP Morgan - о расторжении депозитарного соглашения с 11 апреля.

"Чтобы дать возможность большему количеству держателей аннулировать GDR, компания направила новое уведомление депозитарию о своем решении изменить дату расторжения депозитарного договора на 12 июня 2023 года", - сообщил во вторник Global Ports.

Global Ports объявил о намерении прекратить листинг на LSE в начале февраля. Тогда же сообщалось о намерении редомицилировать корпоративную структуру группы в России. Сообщалось, что процесс редомициляции может завершиться в течение 2023 года.

На внеочередном собрании 2 марта акционеры одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в специальный административный район (САР) на территории острова Русский в Приморском крае. Акционеры также утвердили смену наименования компании с Global Ports Investments PLC на "Международная компания акционерное общество "Глобал Портс Инвестментс" (МКАО "ГПИ").

Кроме того, акционеры одобрили устав МКАО "ГПИ" и конвертацию уставного капитала Global Ports в рубли. Уставный капитал российской компании будет разделен на 573 млн 170,731 тыс. акций (как и сейчас) номиналом 7,16 рубля каждая. Размер уставного капитала составит 4,1 млрд рублей, текущий уставный капитал Global Ports, согласно годовой отчетности, составляет $57 млн 317 тыс. В уставе "ГПИ" закреплено, что компания вправе разместить дополнительно 1 млрд 176 млн 829,269 тыс. акций того же номинала.

Расписки Global Ports торговались на LSE с 2011 года. Как сообщалось, биржа прекратила торги GDR компании в начале марта 2022 года. По данным на 3 марта 2022 года (последний день торгов), GDR компании торговалась по $0,64 (одна расписка соответствует 3 обыкновенным акциям).

У Global Ports нет вторичного листинга на "Мосбирже".

Группа компаний "Дело" (Сергея Шишкарева и "Росатома") владеет 61,5% акций Global Ports. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы "Национальной контейнерной компании", НКК) владеют по 9% в капитале Global Ports. Free float составляет 20,5%.

Global Ports - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания управляет контейнерными и многофункциональными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке (под управлением Multi-Link Terminals Oy, СП Global Ports и CMA Terminals). Также владеет внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.