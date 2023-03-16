Матвиенко заявила, что РФ будет сотрудничать с ООН для выполнения обязательств зерновой сделки

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россия будет сотрудничать с ООН по зерновой сделке, чтобы все обещанное России также было выполнено, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы продлили сделку на 60 дней, чтобы снять все препоны и преграды, не декларировать, что нет проблем, а решать их. Будем сотрудничать с ООН, чтобы они проявили волю и выполнили обязательства, которые давали", - сказала Матвиенко журналистам в Алжире в четверг.

Она отметила, что Россия согласилась из гуманитарных соображений на сделку, но цели в ней были "прописаны одни, а реализовывались они по-другому". В частности, по словам Матвиенко, украинское зерно должно были пойти в беднейшие страны мира, а "большая часть пошла в страны ЕС", а также не были созданы благоприятные условия для экспорта российского зерна.