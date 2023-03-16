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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Россия продлила "зерновую сделку" на 60 дней

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU -"Зерновая сделка" продлена на 60 дней, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да, на 60 мы продлили сделку. Сделку продлили на 60 дней", - сказала она в ходе брифинга.

Так Захарова по просьбе журналиста прокомментировала заявления представителя ООН Стефана Дюжаррика, напомнившего, что текст сделки предусматривает продление на 120 дней.

Отвечая на вопрос о том, как российская сторона намерена добиваться выполнения своей части сделки, Захарова сказала: "У нас метод понятно какой: дипломатический, переговорный и все, что с этим связано. Вот этими методами мы и будем действовать. Они дают широкие возможности, надеемся, что приведут к соответствующему эффекту".

В понедельник в Женеве прошли консультации по тематике зерновой сделки с участием российской межведомственной делегации, замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса и генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспан. По итогам консультаций замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не имеет возражений против продления "зерновой сделки", но только на 60 дней.

ООН приняла к сведению позицию РФ.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, ее срок действия истекает 18 марта.

МИД Мария Захарова
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