Города левобережья Херсонщины подверглись артобстрелам со стороны ВСУ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Украинские военные в ночь на пятницу выпустили 47 артиллерийских снарядов по гражданской инфраструктуре левобережных населенных пунктов в Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городах Новая Каховка, Каховка, Алешки, Таврийск, населенных пунктах Рыбалье, Васильевка, выпустив в общей сложности 47 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.

Обстрелы продолжались также в течение всего дня 16 марта. Наиболее массированному удару подверглось село Крынки, по нему был выпущен 21 снаряд из ствольной артиллерии. Также в четверг под удар попали Старая Збурьевка, Забарино, Песчановка, Алешки, Голая Пристань, Подлесное, Коханы, Новая Збурьевка, Кардашинка. В общей сложности по ним со стороны ВСУ было выпущено 70 артиллерийских снарядов.

Информации о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры в этих населенных пунктах пока не поступало.

Украинские военные обстреливают населенные пункты левобережья с противоположной стороны Днепра, где оборудованы их позиции. Из-за постоянных обстрелов власти Херсонской области продолжают эвакуацию населения из 15-километровой зоны близ Днепра.