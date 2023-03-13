ВСУ обстреляли из артиллерии населенные пункты на левом берегу Днепра

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Украинские военные в ночь на понедельник обстреляли населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городах Новая Каховка, Каховка, Таврийск, населенных пунктах Каиры, Рыбачье, выпустив в общей сложности 47 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.

Артиллерийские обстрелы со стороны Украины продолжались также в течение всего дня 12 марта. В результате удара по микрорайону "Сокол" в городе Новая Каховка погибла женщина. Разрушены дома и квартиры мирных граждан, магазины, линии электропередачи, сообщили в администрации Новокаховского муниципального округа.

Также в воскресенье ударам подверглись Голая Пристань, Старая Збурьевка, Коханы, Новая Збурьевка, Солонцы, Алешки. ВСУ выпустили по гражданской инфраструктуре этих городов и поселков в общей сложности 47 снарядов. Информации о жертвах среди гражданского населения в этих населенных пунктах пока не поступало.

Украинские военные обстреливают населенные пункты левобережья с противоположной стороны Днепра, где оборудованы их позиции. Из-за постоянных обстрелов власти Херсонской области продолжают эвакуацию населения из 15-километровой зоны близ Днепра.