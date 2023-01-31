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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Песков не подтвердил слухи о переименовании Волгограда в Сталинград

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Волгоград в четверг, 2 февраля, планирует посетит ряд мемориальных мероприятий и пообщаться с людьми, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков; представитель Кремля не подтвердил появившиеся в соцсетях слухи о переименовании Волгограда в Сталинград.

"Это будет поездка, которая будет посвящена 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Это святая дата для всей нашей страны. Это святая дата для волгоградцев. Там будет ряд мемориальных мероприятий, будет, наверняка, общение с людьми. Это мы, надеюсь, покажем. Наверняка будет и общение с главой региона", - сказал Песков журналистам во вторник.

На просьбу журналистов прокомментировать появившиеся в соцсетях слухи о переименовании Волгограда в Сталинград в ходе поездки туда Путина представитель Кремля ответил: "Я не могу это подтвердить".

Дмитрий Песков Владимир Путин Волгоград Сталинград
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