ЦБ не получал предложения по изменению состава акционеров Альфа-банка

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Банк России пока не получал предложения по изменению состава акционеров Альфа-банка, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается смены собственника Альфа-банка, нам пока не поступали такие предложения по сделке. Мы не понимаем, нужно ли для этого согласование с Центральным банком, поэтому я не могу сказать, у нас нет запроса со стороны собственников банка", - сказала она.

На прошлой неделе стало известно, что Михаил Фридман и Петр Авен планируют выйти из капитала Альфа-банка, продав свои доли партнеру по банковскому бизнесу Андрею Косогову, чтобы добиться отмены западных санкций. Кредитная организация оценивается в 178 млрд рублей, или $2,3 млрд, писала Financial Times со ссылкой на источники.

Сделку планируется завершить этой весной, но она должна получить одобрение регуляторов, в том числе Банка России и налоговых органов. Кроме того, может потребоваться одобрение санкционных органов США и ЕС (Альфа-банк входит в американские и европейские санкционные списки, а Фридман и Авен находятся под санкциями ЕС и Великобритании - ИФ), указывали источники FT.

"Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано - сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур", - заявили в Альфа-банке.

Сделка является "красивой на бумаге", потому что проводится между лицами, не подпавшими под санкции, отмечал один из собеседников FT. "Фридман и Авен избавляются от санкций, Косогов получает банк, а у банка появляется один единственный российский акционер", - говорил он. Вместе с тем, источники FT предупреждали, что завершение сделки может быть затруднено из-за сложностей в получении одобрения регулирующих органов нескольких юрисдикций.

"Ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, поэтому есть вероятность того, что одобрения сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется. Так или иначе, сделка будет осуществлена в полном соответствии со всеми применимыми законами. Главным итогом сделки, если она состоится, будет то, что основным владельцем банка станет российский гражданин и один из основателей Альфа-групп Андрей Косогов", - заявили, в свою очередь, в Альфа-банке.

Альфа-банк по итогам 2021 года занимал 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".