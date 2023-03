В Альфа-банке подтвердили обсуждение выхода Фридмана и Авена из капитала банка

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Сделка по выходу Михаила Фридмана и Петра Авена из капитала Альфа-банка, возможно, не потребует получения одобрения со стороны зарубежных регуляторов, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано - сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур", - сказал представитель банка.

Фридман и Авен планируют выйти из капитала Альфа-банка, продав свои долю партнеру по банковскому бизнесу Андрею Косогову, чтобы добиться отмены западных санкций, кредитная организация оценивается в 178 млрд рублей, или $2,3 млрд, сообщила 9 марта Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, Косогов купит Альфа-банк у кипрской ABH Financial Ltd (одним из бенефициаров которой является он сам, наряду с Фридманом и Авеном). Актуальная схема владения Альфа-банком не известна, на момент последнего раскрытия соответствующей информации, финальным звеном в цепочке владения банком было российское АО "АБ Холдинг". В публикации не уточняется, сохранится ли такая схема, или Косогов станет владеть акциями Альфа-банка напрямую как физлицо.

Сделку планируется завершить этой весной, но она должна получить одобрение регуляторов, в том числе Банка России и налоговых органов. Кроме того, может потребоваться одобрение санкционных органов США и ЕС (Альфа-банк входит в американские и европейские санкционные списки, а Фридман и Авен находятся под санкциями ЕС и Великобритании - ИФ).

Сделка является "красивой на бумаге", потому что проводится между лицами, не подпавшими под санкции, отмечал один из собеседников FT. "Фридман и Авен избавляются от санкций, Косогов получает банк, а у банка появляется один единственный российский акционер", - говорил он.

Вместе с тем, источники FT предупреждали, что завершение сделки может быть затруднено из-за сложностей в получении одобрения регулирующих органов нескольких юрисдикций.

"Ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, поэтому есть вероятность того, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется. Так или иначе, сделка будет осуществлена в полном соответствии со всеми применимыми законами. Главным итогом сделки, если она состоится, будет то, что основным владельцем банка станет российский гражданин и один из основателей Альфа-групп Андрей Косогов", - заявили в Альфа-банке.

ABH Financial Ltd контролируется люксембургской ABH Holdings, совладельцами которой по состоянию на март прошлого года были Косогов (41%), Фридман (32,9%), Авен (12,4%), UniCredit S.p.A. (9,9%) и Mark Foundation for Cancer Research (3,9%). Косогов стал крупнейшим совладельцем ABH Holdings весной прошлого года, выкупив доли у Германа Хана и Алексея Кузьмичева. После этого у Альфа-банка осталось 5 миноритарных акционеров, доля каждого из них не является контролирующей.

Альфа-банк, один из крупнейших частных банков РФ, по итогам 2021 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".