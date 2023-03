Договор купли-продажи акций материнской структуры Альфа-банка был заключен в феврале

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Договор купли-продажи 100% акций материнской структуры Альфа-банка заключен еще в феврале, ждет регуляторных согласований стран ЕС и РФ, говорится в отчете компании "АБ Холдинг" за 2022 год.

В начале марта стало известно, что Михаил Фридман и Петр Авен планируют выйти из капитала Альфа-банка, продав свои доли партнеру по банковскому бизнесу Андрею Косогову, чтобы добиться отмены западных санкций. Кредитная организация оценивается в 178 млрд рублей, или $2,3 млрд, сообщало со ссылкой на источники издание Financial Times.

Ожидается, что Косогов купит Альфа-банк у кипрской ABH Financial Ltd (одним из бенефициаров которой является он сам, наряду с Фридманом и Авеном). Актуальная схема владения Альфа-банком не известна, на момент последнего раскрытия соответствующей информации финальным звеном в цепочке владения банком был принадлежащий ABH Financial Ltd "АБ Холдинг".

"В феврале 2023 года компания ABH Financial Ltd заключила с одним из бенефициаров договор купли-продажи акций общества. Договор требует согласования регулирующих органов РФ и стран ЕС. На дату выпуска данной бухгалтерской отчетности согласования еще не были получены", - говорится в отчете "АБ Холдинга", подписанном 16 марта.

Сделку планируется завершить этой весной, но она должна получить одобрение регуляторов, в том числе Банка России и налоговых органов, указывали источники FT. Кроме того, может потребоваться одобрение санкционных органов США и ЕС (Альфа-банк входит в американские и европейские санкционные списки, а Фридман и Авен находятся под санкциями ЕС и Великобритании - ИФ), писало издание.

В Альфа-банке подтверждали, что сделка прорабатывается, сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур. "Ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, поэтому есть вероятность того, что одобрения сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется. Так или иначе, сделка будет осуществлена в полном соответствии со всеми применимыми законами. Главным итогом сделки, если она состоится, будет то, что основным владельцем банка станет российский гражданин и один из основателей Альфа-групп Андрей Косогов", - отмечали в Альфа-банке.

Сделка является "красивой на бумаге", потому что проводится между лицами, не подпавшими под санкции, говорил один из собеседников FT. "Фридман и Авен избавляются от санкций, Косогов получает банк, а у банка появляется один единственный российский акционер", - говорил он. Вместе с тем, источники FT предупреждали, что завершение сделки может быть затруднено из-за сложностей в получении одобрения регулирующих органов нескольких юрисдикций.

ЦБ РФ пока не получал предложения по изменению состава акционеров Альфа-банка, говорила на прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается смены собственника Альфа-банка, нам пока не поступали такие предложения по сделке. Мы не понимаем, нужно ли для этого согласование с Центральным банком, поэтому я не могу сказать, у нас нет запроса со стороны собственников банка", - заявила она.

"Если сделка поступит к нам на согласование, мы, безусловно, будем ее оценивать на предмет соответствия требованиям законодательства, в том числе и оценивать приобретателя акций", - добавила Набиуллина.

Альфа-банк по итогам 2021 года занимал 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Из отчетности следует, что белорусский Альфа-банк также может войти в периметр активов, переходящих в собственность Косогова. В документе сказано, что в настоящий момент "АБ Холдинг" ожидает разрешения от Нацбанка Белоруссии на покупку доли в ЗАО "Альфа-банк". По состоянию на начало 2022 года российский Альфа-банк владел 30,8% акций белорусского, а 64,5% было у кипрской ABH Belarus Limited (ее конечные бенефициары - те же, что и у ABH Holdings S.A.).