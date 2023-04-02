Лукашенко и Путин обменялись поздравлениями с Днем единения народов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран, который отмечается 2 апреля, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Лукашенко в своем поздравительном послании отметил, что в условиях беспрецедентных внешних вызовов и угроз белорусско-российские отношения достойно прошли проверку на прочность, став примером истинного партнерства, основанного на принципах взаимного доверия, уважения и суверенного равенства.

"Уверен, что полноценная реализация достигнутых договоренностей откроет новые перспективы союзного строительства, придаст импульс поступательному развитию экономик, будет способствовать повышению качества жизни граждан наших стран", - говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и осуществления масштабных государственных планов.

В свою очередь президент России в поступившем от него поздравлении отметил: "Опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, связывающие россиян и белорусов, наши страны и народы планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях. Энергично совершенствуются и механизмы Союзного государства. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета".

Путин выразил уверенность, что дальнейшее наращивание всего комплекса союзнических связей в полной мере отвечает интересам братских народов Белоруссии и России. Он пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а всем белорусским гражданам - счастья и процветания.

Лукашенко также направил поздравления с Днем единения председателю Совета министров Союзного государства, председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко, председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председателю Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеславу Володину, государственному секретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.