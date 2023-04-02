Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Лукашенко и Путин обменялись поздравлениями с Днем единения народов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран, который отмечается 2 апреля, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Лукашенко в своем поздравительном послании отметил, что в условиях беспрецедентных внешних вызовов и угроз белорусско-российские отношения достойно прошли проверку на прочность, став примером истинного партнерства, основанного на принципах взаимного доверия, уважения и суверенного равенства.

"Уверен, что полноценная реализация достигнутых договоренностей откроет новые перспективы союзного строительства, придаст импульс поступательному развитию экономик, будет способствовать повышению качества жизни граждан наших стран", - говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и осуществления масштабных государственных планов.

В свою очередь президент России в поступившем от него поздравлении отметил: "Опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, связывающие россиян и белорусов, наши страны и народы планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях. Энергично совершенствуются и механизмы Союзного государства. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета".

Путин выразил уверенность, что дальнейшее наращивание всего комплекса союзнических связей в полной мере отвечает интересам братских народов Белоруссии и России. Он пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а всем белорусским гражданам - счастья и процветания.

Лукашенко также направил поздравления с Днем единения председателю Совета министров Союзного государства, председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко, председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председателю Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеславу Володину, государственному секретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 апреля

Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Черногории

Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Черногории

Израиль атаковал военные объекты в сирийской провинции Хомс

Пятерых российских туристов госпитализировали после аварии экскурсионного автобуса на Кубе

Не менее 17 человек стали жертвами торнадо в нескольких штатах США

Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест на два месяца

Наместника Киево-Печерской лавры доставят в суд из больницы принудительно

Девять человек стали жертвами урагана и торнадо в США

Девять человек стали жертвами урагана и торнадо в США

Си Цзиньпин вернулся в десятку самых медийных персон по версии СКАН

Си Цзиньпин вернулся в десятку самых медийных персон по версии СКАН

До четырех выросло число жертв торнадо, обрушившегося на Средний Запад США

До четырех выросло число жертв торнадо, обрушившегося на Средний Запад США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });