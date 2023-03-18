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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Пассажирский самолет не смог вылететь из Томска в Сочи из-за непогоды

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Около 190 пассажиров не смогли вылететь в Сочи из Томска из-за задержки рейса почти на 15 часов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

"Это оборотный рейс компании Nordwind Airlines, он должен был приземлиться в Сочи, но из-за плохой погоды пришлось сесть на запасной аэродром. Вылететь в Томск он, соответственно, не смог. Сейчас его прибытия ожидают 187 человек", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что сотрудники томской транспортной прокуратуры проводят проверку по соблюдению прав пассажиров и выясняют, обеспечены ли они всем необходимым на время ожидания.

Исходя из данных с онлайн-табло на официальном сайте Томского аэропорта, расчетное время вылета лайнера из Томска в Сочи 22:05 (18:05 мск).

Томск Сочи
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