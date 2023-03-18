Около суток придется ждать вылета в Сочи томским авиапассажирам

Архивное фото Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Около 190 пассажиров не смогли вылететь в Сочи из Томского международного аэропорта имени Николая Камова, рейс Nordwind Airlines задержан на сутки, сообщили "Интерфаксу" в справочной службе аэрогавани.

"Рейс задержан, ничего не поменялось, все подробности будут только после двух часов ночи", - сообщил собеседник агентства.

Исходя из данных онлайн-табло на официальном сайте Томского аэропорта, расчетное время вылета лайнера из Томска в Сочи 07:05 (03:05 по Москве) воскресенья.

Представитель аэрогавани уточнил, что людям предоставлено все необходимое, включая воду и еду.

Ранее сообщалось, что самолет, вылет которого из Томска был назначен на 07:20 (03:20 по Москве) в субботу, был задержан почти на 15 часов.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры "Интерфаксу" сообщали, что выполнения рейса ожидают 187 пассажиров, из них 38 детей.

По данным ведомства, это был оборотный рейс компании Nordwind Airlines, он должен был приземлиться в Сочи, но из-за плохой погоды пришлось сесть на запасной аэродром. Вылететь в Томск он не смог.