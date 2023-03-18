Песков заявил, что негосударственные вооруженные формирования относятся к добровольческим

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Кремле пояснили, что негосударственные вооруженные формирования относятся к добровольческим.

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований и организаций, содействующих Вооруженным силам РФ, и за фейки о них.

"Безусловно. Речь идет о всех формированиях", - сообщил радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, относить ли к добровольческим негосударственные вооруженные формирования, в частности организацию "ЧВК Вагнер".