Путин подписал законы о наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований и организаций, содействующих Вооруженным силам РФ, и за фейки о них.

Соответствующие документы опубликованы в субботу на официальном сайте правовой информации.

Так, согласно поправкам в УК РФ, уголовная ответственность будет наступать за публичные действия, направленные на дискредитацию "оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года".

Это будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Если же такие действия повлекли смерть по неосторожности, причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и другие последствия, то наказанием может стать штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

Закон вводит также ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об "оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации задач".

За это предлагается наказывать штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет. Максимальным наказанием за такие деяния в случае, если они повлекли тяжкие последствия, будет лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Второй из принятых законов вносит поправки в КоАП, касающиеся административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию "оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния".

Подобное повлечет административный штраф для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.