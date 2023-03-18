Реконструкция Херсонеса появится в новом историко-археологическом парке Севастополя

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Херсонес X века воссоздадут в историко-археологическом парке, строящемся при музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе, сообщил журналистам в субботу председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов).

"Здесь будет реконструирован Херсонес времен князя Владимира, это X век. По этим зданиям можно будет представить и древний Херсонес и более поздний. Там будет расположено все, что необходимо для паломников и туристов", - сказал он.

По его словам, реконструкция будет меньше реального Херсонеса, но по ней можно будет составить впечатление об укладе жизни того времени. Там будут воссозданы мастерские, таверны, термы. Уже строится амфитеатр, где будут проходить современные художественные представления и реконструкции.

На территории парка будет несколько музеев, в частности, Новороссии и Крыма, античности и Византии. В экспозиции войдет в том числе часть из 3 млн артефактов, обнаруженных на раскопках перед строительством. Также будет создан первый в России музей христианства, который был задуман еще в 1913 году. Он расположится в здании с диаметром купола в 33 метра, как у собора святой Софии в Стамбуле.

"Здесь будет одно из самых привлекательных, красивых и, как сейчас говорят, обучающих мест в России. Надеемся, что к началу следующего года мы все завершим... Это будет настоящее достояние южной России, да и всей страны", - отметил митрополит.

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин осмотрел несколько готовых объектов строящегося историко-археологического парка - школу искусств и филиал "Артека" - детский центр "Корсунь", сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Такой школы искусств нет, наверно, во всей России. И по красоте, и по возможностям, - прокомментировал Тихон. - Возможности здесь будут, действительно, уникальные, потому что сюда, предполагается, будут приезжать деятели искусств разных направлений со всей России и обучать крымских детей".

Строительство историко-археологического парка при музее заповеднике "Херсонес Таврический" ведут военные специалисты. Ранее на этой территории были воинские части, проектирование началось три года назад. Всего музейно-просветительский комплекс будет включать порядка 70 зданий.