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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Путин прибыл в Крым

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прилетел в Крым, где в субботу отмечают девятую годовщину воссоединения с Россией.

Фотокадры прогулки Путина, которого сопровождает, в частности, глава Севастополя Михаил Развожаев, публикует, в частности, в своем телеграм-канале программа "Вести" (Россия-1 ВГТРК).

Кроме того, вместе с президентом - глава патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Он является автором проекта детского центра "Корсунь" (филиал "Артека"), и детского художественно-эстетического центра "Школа искусств", возведенных по инициативе патриаршего совета военными строителями на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический".

Ожидается, что главе государства представят первый этап создания историко-археологического парка "Херсонес Таврический".

Оба объекта - детский лагерь и школа искусств - возводились военными строителями.

Согласно концепции, проекты на территории, прилегающей к Херсонесу и раннее занятой воинскими частями, к 2024 году будет сформирован уникальный музейно-просветительский комплекс. В его состав войдут Музей Новороссии и Крыма, Музей христианства, квартал "Реконструкция", Музей античности и Византии, международный археологический центр, Амфитеатр на площади более 97 тыс. кв. м.

Детский центр "Корсунь" будет принимать детей, приезжающих на отдых в Крым, для знакомства с многочисленными достопримечательностями полуострова.

Строительным работам предшествуют масштабные археологические раскопки.

Крым, который после распада Советского Союза оказался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда.

Крым Владимир Путин
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