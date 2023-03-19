Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

В Кремле заявили, что поездка Путина в ростовский командный пункт была незапланированной

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Поездка президента России Владимира Путина на командный пункт специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону заранее не готовилась, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается поездки на командный пункт в Ростове-на-Дону, она не была запланирована, никак не готовилась. Основная цель - посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме", - сказал Песков журналистам.

Он также сообщил, что Путин даст поручения решить проблемы, о которых рассказали ему жители Мариуполя.

"Во время общения с президентом жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов. Президент даст поручения разобраться с ситуацией", - сказал представитель Кремля.

Как сообщалось ранее в воскресенье, российский президент посетил с рабочей поездкой Мариуполь, осмотрел некоторые объекты и поговорил с местными жителями. Также он провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону.

Владимир Путин Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" выполнит несколько отмененных ранее рейсов в Сочи

"Аэрофлот" выполнит несколько отмененных ранее рейсов в Сочи

Десятки авиарейсов в Сочи отменены из-за сложных метеоусловий

Транспортная прокуратура сообщила о задержке пяти рейсов из сибирских городов в Сочи

Транспортная прокуратура сообщила о задержке пяти рейсов из сибирских городов в Сочи

Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь

Пожар на химзаводе в Долгопрудном потушен

Что произошло за день: суббота, 18 марта

Пожар в Астраханском заповеднике ликвидирован

Пожар в Астраханском заповеднике ликвидирован

Путин прибыл в Крым

"ВКонтакте" устранила сбой сервиса обмена сообщениями

Около суток придется ждать вылета в Сочи томским авиапассажирам

Около суток придется ждать вылета в Сочи томским авиапассажирам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });