В Кремле заявили, что поездка Путина в ростовский командный пункт была незапланированной

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Поездка президента России Владимира Путина на командный пункт специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону заранее не готовилась, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается поездки на командный пункт в Ростове-на-Дону, она не была запланирована, никак не готовилась. Основная цель - посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме", - сказал Песков журналистам.

Он также сообщил, что Путин даст поручения решить проблемы, о которых рассказали ему жители Мариуполя.

"Во время общения с президентом жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов. Президент даст поручения разобраться с ситуацией", - сказал представитель Кремля.

Как сообщалось ранее в воскресенье, российский президент посетил с рабочей поездкой Мариуполь, осмотрел некоторые объекты и поговорил с местными жителями. Также он провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону.