Хуснуллин сообщил Путину о планах восстановить движение трамваев в Мариуполе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время поездки президента России Владимира Путина по Мариуполю сообщил, что в городе к лету планируется восстановить движение трамваев.

Утром в воскресенье стало известно, что президент совершил рабочую поездку в Мариуполь. Глава государства прилетел в город на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов, совершая остановки.

Во время поездки зампред российского правительства, сидевший на переднем пассажирском кресле, подробно доложил президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях. Кадры поездки президента показал телеканал "Россия 24".

"Запустили движение общественного транспорта, 110 автобусов работает и, если все получится, к лету хотим запустить первые трамвайные маршруты", - сказал Хуснуллин, отметив, что линии уже ремонтируется.

"Народ стал активно возвращаться, мы это видим", - добавил вице-премьер.

Он также проинформировал главу государства о мерах поддержки предпринимателей и сообщил о восстановлении в городе дорог и скверов.

"Сильно разбит центр. В центральной части часть зданий - памятники. Долго думали: сносить - не сносить, все-таки приняли решение сохранить. Сделали всю проектно-сметную документацию по реконструкции, центр хотим к концу года, хотя бы часть, закончить", - сказал Хуснуллин.

Он рассказал президенту о том, что один-два раза в месяц посещает Мариуполь для контроля восстановительных работ, и поделился планами в будущем задержаться в городе на неделю, а затем и в каждом новом регионе в связи с большим объемом работы.

"Мы сейчас готовим программы (социально-экономического развития - ИФ) до 1 апреля, серьезные программы получаются, много работы", - объяснил он.

Хуснуллин доложил президенту и о ходе восстановления Приазовского университета, который может принимать до шести тысяч студентов, а также провел небольшую экскурсию в восстановленной филармонии, где уже собрана труппа, а руководитель приехал из Ставрополья.

"Отдельно хотел сказать спасибо, я вам докладывал, что мы ведь раньше только принимали решение помогать жителям по ремонту квартир, а сейчас приняли решение, что и первые этажи предпринимателей, которые заявятся", - сказал вице-премьер.

Он пояснил, что, если предприниматель - владелец первого этажа в жилых домах - заявит свои права и подтвердит намерение создать рабочие места, ему будет предоставляться беспроцентный кредит.

Хуснуллин продолжил: "Хорошие перспективы у морского порта, в хорошем состоянии порт, сейчас запустили его в работу".

По его словам порт начинает работать в качестве строительно-перевалочной базы. Обратил внимание вице-премьер и на льготную ипотеку, сообщив, что уже есть застройщики, заинтересованные в строительстве домов в Мариуполе, есть и желающие приобрести квартиры.