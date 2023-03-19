Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Хуснуллин сообщил Путину о планах восстановить движение трамваев в Мариуполе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время поездки президента России Владимира Путина по Мариуполю сообщил, что в городе к лету планируется восстановить движение трамваев.

Утром в воскресенье стало известно, что президент совершил рабочую поездку в Мариуполь. Глава государства прилетел в город на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов, совершая остановки.

Во время поездки зампред российского правительства, сидевший на переднем пассажирском кресле, подробно доложил президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях. Кадры поездки президента показал телеканал "Россия 24".

"Запустили движение общественного транспорта, 110 автобусов работает и, если все получится, к лету хотим запустить первые трамвайные маршруты", - сказал Хуснуллин, отметив, что линии уже ремонтируется.

"Народ стал активно возвращаться, мы это видим", - добавил вице-премьер.

Он также проинформировал главу государства о мерах поддержки предпринимателей и сообщил о восстановлении в городе дорог и скверов.

"Сильно разбит центр. В центральной части часть зданий - памятники. Долго думали: сносить - не сносить, все-таки приняли решение сохранить. Сделали всю проектно-сметную документацию по реконструкции, центр хотим к концу года, хотя бы часть, закончить", - сказал Хуснуллин.

Он рассказал президенту о том, что один-два раза в месяц посещает Мариуполь для контроля восстановительных работ, и поделился планами в будущем задержаться в городе на неделю, а затем и в каждом новом регионе в связи с большим объемом работы.

"Мы сейчас готовим программы (социально-экономического развития - ИФ) до 1 апреля, серьезные программы получаются, много работы", - объяснил он.

Хуснуллин доложил президенту и о ходе восстановления Приазовского университета, который может принимать до шести тысяч студентов, а также провел небольшую экскурсию в восстановленной филармонии, где уже собрана труппа, а руководитель приехал из Ставрополья.

"Отдельно хотел сказать спасибо, я вам докладывал, что мы ведь раньше только принимали решение помогать жителям по ремонту квартир, а сейчас приняли решение, что и первые этажи предпринимателей, которые заявятся", - сказал вице-премьер.

Он пояснил, что, если предприниматель - владелец первого этажа в жилых домах - заявит свои права и подтвердит намерение создать рабочие места, ему будет предоставляться беспроцентный кредит.

Хуснуллин продолжил: "Хорошие перспективы у морского порта, в хорошем состоянии порт, сейчас запустили его в работу".

По его словам порт начинает работать в качестве строительно-перевалочной базы. Обратил внимание вице-премьер и на льготную ипотеку, сообщив, что уже есть застройщики, заинтересованные в строительстве домов в Мариуполе, есть и желающие приобрести квартиры.

Марат Хуснуллин Мариуполь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Транспортная прокуратура сообщила о задержке пяти рейсов из сибирских городов в Сочи

Транспортная прокуратура сообщила о задержке пяти рейсов из сибирских городов в Сочи

Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь

Пожар на химзаводе в Долгопрудном потушен

Что произошло за день: суббота, 18 марта

Пожар в Астраханском заповеднике ликвидирован

Пожар в Астраханском заповеднике ликвидирован

Путин прибыл в Крым

"ВКонтакте" устранила сбой сервиса обмена сообщениями

Около суток придется ждать вылета в Сочи томским авиапассажирам

Около суток придется ждать вылета в Сочи томским авиапассажирам

Москва продолжит добиваться от Дании ответов на вопросы по диверсиям на "Северных потоках"

Москва продолжит добиваться от Дании ответов на вопросы по диверсиям на "Северных потоках"

Президент РФ подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });