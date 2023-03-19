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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Хуснуллин пообещал обеспечить весь Мариуполь теплом к будущему сезону

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - К будущему отопительному сезону 2023 года все объекты в Мариуполе будут полноценно подключены, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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"В этом году ставим задачу к отопительному сезону все разрушенные объекты полноценно подключить к теплу", - доложил Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину в ходе поездки главы государства в Мариуполь.

Он отметил, что весь прошлый год шла подготовка, сейчас осталось определенное количество объектов, которые находятся в работе. Вице-премьер пообещал, что все 1029 объектов будут полностью подключены к схеме подачи тепла.

Хуснуллин рассказал, что в городе было 44 котельных, из которых 34 было восстановлено. "Там, где были большие крупные котельные, мы еще привезли 60 мощных котельных", - сказал вице-премьер.

Он также сообщил, что в городе продолжается разминирование. "Большой объём работы по разминированию. У нас здесь группировка минеров 500-600 человек. Фактически эта работа близится к концу", - заявил Хуснуллин.

Он упомянул, что четыре месяца назад президент поручил построить перинатальный центр в Донецке на месте роддома, в который попала бомба. Вице-премьер показал главе государства, как сейчас идет реализация этого проекта. Хуснуллин также рассказал, что Волноваха практически вся восстановлена.

Мариуполь Марат Хуснуллин
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