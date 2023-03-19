Паромное сообщение через Керченскую переправу восстановлено
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа возобновила работу в воскресенье утром после остановки из-за ветра, сообщает главное управление МЧС по Республике Крым.
Работа переправы была остановлена в субботу вечером из-за ветра.
Движение грузового транспорта по Крымскому мосту запрещено после взрыва 8 октября 2022 года. Водители грузовиков вынуждены пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.