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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за ветра

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа приостановила работу в ночь на воскресенье из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает главное управление МЧС по Крыму.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.

В последний раз переправу останавливали вечером в пятницу из-за тумана.

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту запрещено после взрыва 8 октября 2022 года. Водители грузовиков вынуждены пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

Крымский мост Керчь
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