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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за тумана

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа приостановила работу в четверг вечером из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает главное управление МЧС по Крыму.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн, в том числе "Газелей", по Крымскому мосту временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года, они пользуются Керченской паромной переправой. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.

Керченская переправа Крым МЧС
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