Десятки авиарейсов в Сочи отменены из-за сложных метеоусловий

В ночь с субботы на воскресенье аэропорт смог принять только два рейса из 57, видимость уже улучшается

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпании отменили десятки рейсов в Сочи в воскресенье в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту прилета.

В пресс-службе аэропорта Сочи сообщили, что за ночь с субботы на воскресенье приняты были только два рейса из 57 запланированных, отменено 39 рейсов, на запасных аэродромах находятся 16 воздушных судов. Там сообщили "Интерфаксу", что аэропорт смог принять за последний час два авиарейса после улучшения видимости.

"С 11:00 мск улучшение видимости в районе аэропорта. За последний час два рейса совершили посадку в Сочи - это "Red Wings" и "Уральские авиалинии". Сейчас идет регистрация на рейсы, которые вылетели с запасных аэродромов и ожидаются в Сочи в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Об отмене полетов сообщали авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа".

"Аэрофлот", согласно его сообщению, отменил 18 рейсов в Сочи из Москвы и обратно и еще девять рейсов из регионов и обратно. Кроме того, отменены четыре вылета в понедельник. Пассажирам отмененных рейсов предложено переоформить билет на другие даты либо запросить вынужденный возврат денег.

"Победа" сообщила об отмене 15 рейсов в Сочи и обратно в воскресенье и также предложила перебронировать билеты на другие даты или оформить возврат денег.

Несколько самолетов авиакомпании "Россия" в связи с метеоусловиями в Сочи вынуждены были совершить посадку на запасных аэродромах: в Минеральных Водах, Махачкале, Ставрополе.

"Авиакомпания делала все возможное для размещения пассажиров рейсов в гостиницах, предоставила питание и прохладительные напитки. Пассажиры на запасных аэродромах находятся в аэропортах, самолеты готовятся к вылету", - говорится в сообщении "России".

При этом компания сообщила только о задержке рейсов в/из Сочи. По ее данным, погодные условия в местном аэропорту улучшатся с 12:00 до 17:00 по Москве: на это время запланировано выполнение всех ее задержанных рейсов.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, авиарейс из Екатеринбурга в Сочи авиакомпаний "Икар" и Nordwind задержан в аэропорту "Кольцово". Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства, на рейс было зарегистрировано более 360 пассажиров. По данным онлайн-табло "Кольцово", на данный момент вылет самолета в пункт назначения задержан с 06:25 до 19:45.

Также из-за позднего прибытия воздушного судна из Сочи задержан авиарейс "Екатеринбург - Москва" авиакомпании "Победа".

Согласно данным онлайн-табло уральских аэропортов, 19 марта также задержаны утренние рейсы до Сочи из Челябинска (с 06:05 до 19:40) и Тюмени (с 07:05 до 21:40).

Ранее в воскресенье Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала о задержке пяти рейсов в Сочи из Томска, Новосибирска и Красноярска .