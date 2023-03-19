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Транспортная прокуратура сообщила о задержке пяти рейсов из сибирских городов в Сочи

Транспортная прокуратура сообщила о задержке пяти рейсов из сибирских городов в Сочи
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Прокуроры проводят надзорные мероприятия и выездные приемы в связи задержками вылета авиарейсов из городов Сибири по метеоусловиям в Сочи, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Согласно сообщению, в воскресенье в международных аэропортах Томска, Новосибирска и Красноярска объявлены задержки пяти рейсов в Сочи авиакомпаний "Сибирь" (S7 - ИФ), "Северный ветер" и "Россия" из-за погодных условий в аэропорту прилета. Продолжительность задержек - от четырех часов до более одних суток.

В Новосибирске вылета ожидают более 300 пассажиров двух рейсов. Предварительно, вылет должен состояться в воскресенье в 23:00 по местному времени.

Накануне сообщалось о рейсе Nordwind Airlines в Сочи из Томска, задержанный на сутки.

Сочи
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