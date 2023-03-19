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"Аэрофлот" выполнит несколько отмененных ранее рейсов в Сочи

"Аэрофлот" выполнит несколько отмененных ранее рейсов в Сочи
Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" в своем телеграм-канале анонсировала вылет ряда отмененных ранее рейсов из Сочи.

"В связи с временным улучшением погодных условий Аэрофлот выполнит часть рейсов из Сочи для вывоза пассажиров", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в 14:30, 15:00 и 16:40 вылетят самолеты компании в Москву. Позже также будут выполнены рейсы в Санкт-Петербург, Пермь и Екатеринбург.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что в районе аэропорта Сочи метеоусловия улучшаются с 11 до 18 часов текущих суток.

"В аэропорту Сочи все службы переведены в усиленный режим, на информационных стойках можно получить справочную информацию, в каждом секторе терминала установлены питьевые фонтанчики, а также кулеры с чистой водой", - добавили в пресс-службе.

Между тем приволжская транспортная прокуратура начала проверки по фактам задержки рейсов из ряда городов округа в Сочи.

"В международных аэропортах Нижнего Новгорода, Казани, Самары и Уфы произошли длительные задержки рейсов авиакомпаний "Икар", "Победа", "Северный ветер" и "Smartavia" в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту прилета и переносом вылета по причинам позднего прибытия воздушных судов из других рейсов. (...) Транспортными прокурорами проводятся проверки соблюдения прав пассажиров в соответствующих аэропортах, организованы выездные приемы граждан", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства в воскресенье.

По данным ведомства, авиакомпании заблаговременно информируют пассажиров о времени вылета, предоставляют услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. "При наличии оснований транспортными прокурорами будут приняты меры реагирования", - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что десятки рейсов разных авиакомпаний были отменены из-за сильного тумана в аэропорту Сочи. На запасных аэродромах приземлились 16 рейсов. На данный момент аэропорт смог уже принять четыре авиарейса и ожидает оставшиеся с запасных аэродромов.

Аэрофлот
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