Аэропорт Сочи в воскресенье выполнил 39 рейсов после их отмены из-за непогоды

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Сочи намерен в воскресенье обслужить 167 рейсов, 39 из них уже выполнены, ряд самолетов прибыли с запасных аэродромов, где находились из-за тумана в Сочи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сочинского аэропорта.

"Сегодня в аэропорту Сочи запланировано 167 рейсов. Всего будет обслужено 27 тыс. пассажиров. На 14:30 по Москве уже выполнено 39 рейсов и обслужено около 5 тыс. пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с запасных аэродромов прибыло семь самолетов, еще семь ожидается. Один из рейсов сейчас на пути в Сочи.

Ранее сообщалось, что 39 рейсов разных авиакомпаний были отменены из-за сильного тумана в аэропорту Сочи. Еще 16 рейсов приземлились на запасных аэродромах.