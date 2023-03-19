Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Аэропорт Сочи в воскресенье выполнил 39 рейсов после их отмены из-за непогоды

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Сочи намерен в воскресенье обслужить 167 рейсов, 39 из них уже выполнены, ряд самолетов прибыли с запасных аэродромов, где находились из-за тумана в Сочи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сочинского аэропорта.

"Сегодня в аэропорту Сочи запланировано 167 рейсов. Всего будет обслужено 27 тыс. пассажиров. На 14:30 по Москве уже выполнено 39 рейсов и обслужено около 5 тыс. пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с запасных аэродромов прибыло семь самолетов, еще семь ожидается. Один из рейсов сейчас на пути в Сочи.

Ранее сообщалось, что 39 рейсов разных авиакомпаний были отменены из-за сильного тумана в аэропорту Сочи. Еще 16 рейсов приземлились на запасных аэродромах.

Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Летевший из Владивостока самолет вынужденно сел в Иркутске из-за неполадок

В Сочи арестовали блогера, которого обвиняют в истязании и убийстве ребенка

В Сочи арестовали блогера, которого обвиняют в истязании и убийстве ребенка

"Аэрофлот" выполнит несколько отмененных ранее рейсов в Сочи

"Аэрофлот" выполнит несколько отмененных ранее рейсов в Сочи

Десятки авиарейсов в Сочи отменены из-за сложных метеоусловий

Транспортная прокуратура сообщила о задержке пяти рейсов из сибирских городов в Сочи

Транспортная прокуратура сообщила о задержке пяти рейсов из сибирских городов в Сочи

Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь

Пожар на химзаводе в Долгопрудном потушен

Что произошло за день: суббота, 18 марта

Пожар в Астраханском заповеднике ликвидирован

Пожар в Астраханском заповеднике ликвидирован

Путин прибыл в Крым

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });