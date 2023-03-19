Путин призвал не говорить о возможности начала СВО в 2014 году в сослагательном наклонении

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - При рассуждениях о возможности начала специальной военной операции (СВО) в 2014 году нельзя использовать сослагательное наклонение, считает президент РФ Владимир Путин.

В воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) Путину был задан вопрос, не стоило ли начать операцию в 2014 году. В вопросе прозвучали тезисы о том, что тогда было бы легче проводить операцию, Россию "там очень многие люди очень ждали, да и Запад еще не так накачал Украину антироссийской агрессией и оружием".

"Что касается готовности и целесообразности...это все очень, знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения, это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны", - сказал Путин.

По его словам, тогда в России исходили из того, что ситуацию удастся разрешить "абсолютно мирными средствами".

"Мы никогда не стремились к какой-то конфронтации. И все, что произошло в Крыму, - произошло, как вы знаете, с колес. Это для всех очевидно! Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите! Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самой Украине говорят, нацики. Наша была святая обязанность защитить крымчан!" - сказал Путин.

Он еще раз подчеркнул, что ситуацию в Донбассе в России рассчитывали разрешить мирным путем.

"Но как выясняется сейчас, мы это видим - нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям! И она предприняла две крупномасштабные войсковые операции с использованием тяжелой техники, артиллерии, авиации", - сказал Путин.

Говоря о 2014 годе, он также отметил, что у России с тех пор появилось новое оружие.

"У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть! Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было", - отреагировал Путин.