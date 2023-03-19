Что произошло за день: воскресенье, 19 марта

Восстановление работы аэропорта в Сочи, подробности поездки Путина в Ростов-на-Дону и Мариуполь, парламентские выборы в Казахстане

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Аэропорт Сочи в воскресенье выполнил 123 рейса после их массовой отмены из-за тумана. Ранее за ночь с субботы на воскресенье приняты были только два рейса из 57 запланированных.

- Путин призвал не говорить о возможности начала СВО в 2014 году в сослагательном наклонении, подчеркнув, что в России исходили из возможности разрешить ситуацию "абсолютно мирными средствами".

- В Кремле заявили, что поездка Владимира Путина в командный пункт СВО в Ростове-на-Дону была незапланированной. По словам Дмитрия Пескова, президент РФ провел длительную беседу с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что перемещения Путина по Мариуполю были спонтанными, изначально в планах не было общения с гражданами.

- В Сочи арестовали блогера, которого обвиняют в истязании и убийстве ребенка. По версии следствия, мужчина практикует сыроедение, голодание и обливания холодной водой, а также отказ от медицинской помощи. Эти же методы он применял и в отношении новорожденного сына. В марте состояние ребенка ухудшилось, когда его привезли в лечебное учреждение, врачи констатировали смерть.

- В Казахстане состоялись парламентские выборы. Явка, по предварительным данным, составила 54,19%. Члены Центризбиркома России, работающие в качестве наблюдателей, не зафиксировали нарушений.

- Георгий Джикия и Александр Головин пропустят мартовский сбор национальной команды России по футболу. У Головина ("Монако") возникли проблемы с приводящей мышцей бедра, Джикия ("Спартак") в матче 20-го тура РПЛ против "Оренбурга" получил мышечную травму бедра, сказал старший врач сборной Владимир Хайтин.