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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

"Аэрофлот" отправит в Сочи Boeing 777 для вывоза пассажиров отмененных рейсов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в понедельник вывезет из Сочи в Москву пассажиров отмененных из-за сложных метеоусловий рейсов на самолете повышенной вместимости Boeing 777.

"Специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров", - говорится в сообщении компании.

Также пассажиры могут оформить вынужденный возврат денег по месту приобретения билета.

Ранее "Аэрофлот" сообщил об отмене более 30 рейсов из Москвы и других городов в Сочи и обратно, запланированных на воскресенье и понедельник. Об отмене рейсов в Сочи из-за непогоды сообщали и другие авиакомпании, включая "Победу".

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