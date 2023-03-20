Что случилось этой ночью: понедельник, 20 марта

Статьи Владимира Путина и Си Цзиньпина, Канада предложила Японии, Южной Корее и США партнерство против КНР и РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- Путин заявил, что РФ открыта к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Российских президент также выразил признательность КНР за взвешенную позицию по украинскому кризису в своей статье, опубликованной в ""Жэньмин жибао".

- Си Цзиньпин призвал наращивать объем и качество экономического сотрудничества России и Китая. Кроме того, в вышедшей в "Российской газете" статье председателя КНР говорится, что его визит в РФ нацелен на "укрепление дружбы, сотрудничества и мира".

- Канада предложила Японии, Южной Корее и США партнерство против КНР и РФ. По данным Kyodo, канадские власти выступили с такой инициативой в ходе январского визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Оттаву.

- Путин уверен, что торговый оборот России и Китая превысит в 2023 году $200 млрд. В статье президента РФ в "Жэньмин жибао" отмечается рост доли расчетов в национальных валютах.

- "Аэрофлот" отправит Boeing 777 для вывоза из Сочи пассажиров отмененных рейсов. Авиакомпания также предоставила клиентам возможность вернуть деньги по месту приобретения билета.

- Медведев проиграл Алькарасу в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. Поражение прервало продолжительную победную серию россиянина, которая составила 19 матчей.