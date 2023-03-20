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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Си Цзиньпин призвал наращивать объем и качество экономического сотрудничества РФ и КНР

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Москва и Пекин должны наращивать объем и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Необходимо продвигать параллельное наращивание объема и качества инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, укреплять политические координации, создавать более благоприятные условия для высококачественного развития инвестиционного сотрудничества, увеличивать масштаб двусторонней торговли", - написал он в статье, опубликованной в "Российской газете".

По словам председателя КНР, две страны должны "расширять общность интересов и изыскивать новые точки роста, формировать структуру развития, отличающуюся взаимодополняемостью и совместимостью традиционной торговли и новых форм сотрудничества".

Си Цзиньпин также отмечает необходимость продолжения совместной работы по сопряжению инициативы "Одного пояса и одного пути" и ЕАЭС "для институционального сопровождения двустороннего сотрудничества и региональной интеграции".

Он подчеркнул, что его визит в Россию нацелен на "укрепление дружбы, сотрудничества и мира" и выразил готовность вместе с президентом Владимиром Путиным "наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

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Затрагивая тему украинского кризиса, Си Цзиньпин отметил, что "Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам".

"Озвученный мной ряд видений служит основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании. Речь, в частности, идет о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок", - подчеркнул председатель КНР.

Он напомнил, что "опубликованная недавно "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" с учетом рациональных озабоченностей всех сторон максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса".

"Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", - заявил Си Цзиньпин.

Вместе с тем, как отметил председатель КНР, "прежде чем решать глобальные проблемы, надо уладить собственные дела".

"Коммунистическая партия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, всесторонне стремится к великому возрождению китайской нации путем китайской модернизации, которая отличается охватом огромной численности населения, достижением всеобщей зажиточности, согласованным развитием материальной и духовной культуры, гармоничным сосуществованием человека и природы, следованием по пути мирного развития", - заявил китайский лидер.

Китай Россия Си Цзиньпин Владимир Путин
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