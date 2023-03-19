Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Путин написал статью об отношениях с Китаем

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В китайской газете "Жэньминь жибао" опубликована статья президента России Владимира Путина "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее", сообщили в Кремле.

Путин отметил в статье, что связывает "большие ожидания" с предстоящими переговорами с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент России не сомневается, что они придадут "новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества" Москвы и Пекина.

Путин также поблагодарил Пекин за взвешенную позицию по ситуации на Украине и заявил об открытости Москвы "к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса". Кроме того, российский президент обвинил НАТО в оторванности от реальности, о чем, по его мнению, свидетельствуют требования альянса к РФ в контексте конфликта на Украине.

Кроме того, глава государства выразил уверенность, что торговый оборот России и Китая преодолеет планку в $200 млрд долларов уже в текущем году. При этом важно, что "во взаимной торговле растет доля расчетов в национальных валютах, и наши отношения становятся все более суверенными", добавил он.

В понедельник состоится неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в рамках его государственного визита в Россию. Во вторник пройдут переговоры в узком и расширенном составе.

Россия Китай Украина НАТО Владимир Путин Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин обвинил НАТО в оторванности от реальности из-за требований по Украине

Путин заявил, что РФ открыта к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине

Явка избирателей на парламентских выборах в Казахстане составила 54,19%

Явка избирателей на парламентских выборах в Казахстане составила 54,19%

Рейтинг Макрона на фоне событий вокруг пенсионной реформы упал ниже 30%

Рейтинг Макрона на фоне событий вокруг пенсионной реформы упал ниже 30%

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 марта

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету

Более десяти человек стали жертвами землетрясения в Эквадоре

Россия уведомила все стороны "зерновой сделки" о ее продлении на 60 дней

Россия уведомила все стороны "зерновой сделки" о ее продлении на 60 дней

Эрдоган сообщил о продлении черноморской зерновой сделки

Трамп посчитал, что его вскоре могут арестовать

Трамп посчитал, что его вскоре могут арестовать
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });