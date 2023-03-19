Путин написал статью об отношениях с Китаем

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В китайской газете "Жэньминь жибао" опубликована статья президента России Владимира Путина "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее", сообщили в Кремле.

Путин отметил в статье, что связывает "большие ожидания" с предстоящими переговорами с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент России не сомневается, что они придадут "новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества" Москвы и Пекина.

Путин также поблагодарил Пекин за взвешенную позицию по ситуации на Украине и заявил об открытости Москвы "к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса". Кроме того, российский президент обвинил НАТО в оторванности от реальности, о чем, по его мнению, свидетельствуют требования альянса к РФ в контексте конфликта на Украине.

Кроме того, глава государства выразил уверенность, что торговый оборот России и Китая преодолеет планку в $200 млрд долларов уже в текущем году. При этом важно, что "во взаимной торговле растет доля расчетов в национальных валютах, и наши отношения становятся все более суверенными", добавил он.

В понедельник состоится неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в рамках его государственного визита в Россию. Во вторник пройдут переговоры в узком и расширенном составе.