Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Песков не смог подтвердить информацию о запрете iPhone для сотрудников Кремля

Песков не смог подтвердить информацию о запрете iPhone для сотрудников Кремля
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники администрации президента РФ не используют смартфоны для передачи служебной информации, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикации СМИ о том, что работников внутриполитического блока Кремля обязали отказаться от iPhone.

Песков сказал, что "не может подтвердить эту информацию".

"В служебных целях смартфоны понятно, что использовать нельзя - какие бы они ни были, здесь нет разницы. Любой смартфон - это достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая (используется) операционная система - Android или iOS. Естественно, что в служебных целях они не используются и категорированные переговоры и категорированные материалы не пересылаются с использованием смартфонов", - отметил Песков.

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Матвиенко призвала Африку требовать компенсаций от бывших метрополий

Страховщик выплатил 10 млн рублей клиентам закрывшегося туроператора "Джей Стади"

Си Цзиньпин прибыл в Россию

В Кремле заявили о спокойном отношении к решению МУС о выдаче ордера на арест Путина

В Кремле заявили о спокойном отношении к решению МУС о выдаче ордера на арест Путина

Суд арестовал активы VW в РФ в рамках обеспечения по иску ГАЗа к концерну

Суд арестовал активы VW в РФ в рамках обеспечения по иску ГАЗа к концерну

Досрочный период ЕГЭ начался в России

Режим ЧС объявлен в Магадане из-за последствий циклонов

Си Цзиньпин призвал наращивать объем и качество экономического сотрудничества РФ и КНР

Военная операция на Украине

Путин обвинил НАТО в оторванности от реальности из-за требований по Украине

Путин уверен, что торговый оборот РФ и КНР превысит в 2023 году $200 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });