Песков не смог подтвердить информацию о запрете iPhone для сотрудников Кремля

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники администрации президента РФ не используют смартфоны для передачи служебной информации, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикации СМИ о том, что работников внутриполитического блока Кремля обязали отказаться от iPhone.

Песков сказал, что "не может подтвердить эту информацию".

"В служебных целях смартфоны понятно, что использовать нельзя - какие бы они ни были, здесь нет разницы. Любой смартфон - это достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая (используется) операционная система - Android или iOS. Естественно, что в служебных целях они не используются и категорированные переговоры и категорированные материалы не пересылаются с использованием смартфонов", - отметил Песков.