РФ приостановит участие в зерновой сделке при отсутствии прогресса по российской ее части

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Россия приостановит участие в "зерновой сделке" 18 мая в случае отсутствия продвижения в реализации российской части этой договоренности, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Дальнейшее решение по продлению инициативы будет зависеть от прогресса в реализации следующих условий в контексте имплементации Меморандума Россия-ООН: переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "без продвижения по выполнению указанных требований, которые абсолютно не новы и должны были быть решены в рамках Меморандума Россия-ООН, наше участие в "черноморской инициативе" будет приостановлено".