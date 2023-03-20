Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

РФ приостановит участие в зерновой сделке при отсутствии прогресса по российской ее части

РФ приостановит участие в зерновой сделке при отсутствии прогресса по российской ее части
Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Россия приостановит участие в "зерновой сделке" 18 мая в случае отсутствия продвижения в реализации российской части этой договоренности, заявили в понедельник в МИД РФ.

В миреРоссия уведомила все стороны "зерновой сделки" о ее продлении на 60 днейРоссия уведомила все стороны "зерновой сделки" о ее продлении на 60 днейЧитать подробнее

"Дальнейшее решение по продлению инициативы будет зависеть от прогресса в реализации следующих условий в контексте имплементации Меморандума Россия-ООН: переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "без продвижения по выполнению указанных требований, которые абсолютно не новы и должны были быть решены в рамках Меморандума Россия-ООН, наше участие в "черноморской инициативе" будет приостановлено".

МИД РФ ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"

РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"

СКР завел дело на прокурора и судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

СКР завел дело на прокурора и судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Путин потребовал оперативно пресекать уличные акции и "иные попытки раскачать общество"

Путин потребовал оперативно пресекать уличные акции и "иные попытки раскачать общество"

Матвиенко призвала Африку требовать компенсаций от бывших метрополий

Страховщик выплатил 10 млн рублей клиентам закрывшегося туроператора "Джей Стади"

Си Цзиньпин прибыл в Россию

Песков не смог подтвердить информацию о запрете iPhone для сотрудников Кремля

Песков не смог подтвердить информацию о запрете iPhone для сотрудников Кремля

В Кремле заявили о спокойном отношении к решению МУС о выдаче ордера на арест Путина

В Кремле заявили о спокойном отношении к решению МУС о выдаче ордера на арест Путина

Суд арестовал активы VW в РФ в рамках обеспечения по иску ГАЗа к концерну

Суд арестовал активы VW в РФ в рамках обеспечения по иску ГАЗа к концерну

Досрочный период ЕГЭ начался в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });