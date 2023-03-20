РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"

Международная парламентская конференция "Россия - Африка" в Москве Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Россия будет готова бесплатно поставить зерно в нуждающиеся страны Африки в объеме, равном предыдущим поставкам в рамках "зерновой сделки" в эти государства в случае, если в Москве решат не продлять саму сделку через 60 дней, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если мы все-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России с эти страны бесплатно", - сказал Путин, выступая на парламентской конференции "Россия-Африка".

По его словам, Россия согласилась продлить на 60 дней действие договоренностей по вывозу через Черное море украинского продовольствия и разблокированию российского сельхозэкспорта и поставок удобрений, руководствуясь при этом потребностями в первую очередь африканских стран.

"При этом мы настаиваем именно на пакетном характере данной сделки, прежде всего, в интересах африканских и других развивающихся стран, имея в виду, что они нуждаются в больших объемах продовольствия. И настаиваем на полном соблюдении ключевых российских требований", - сказал Путин.

Он отметил, что из общего объема зерновых, вывезенных с Украины, 45 процентов "ушло в европейские страны", только 3 млн тонн зерна было направлено в страны Африки, 1,3 млн - в беднейшие государства. За сравнимый период Россия, несмотря на все "рестрикции и ограничения", направила в Африку почти 12 млн тонн зерна, добавил Путин.

"Подчеркну, только при учете нашей позиции будет обеспечена справедливая и комплексная реализация черноморской зерновой сделки. И в зависимости от этого мы будем решать вопрос о дальнейшем нашем участии", - сказал Путин.

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия уведомила все стороны "зерновой сделки" о том, что дает согласие на продление этой договоренности на 60 дней.