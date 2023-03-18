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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Россия уведомила все стороны "зерновой сделки" о ее продлении на 60 дней

Россия уведомила все стороны "зерновой сделки" о ее продлении на 60 дней
Судно с украинским зерном. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Россия уведомила все стороны "зерновой сделки" о том, что дает согласие на продление этой договоренности на 60 дней, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим сообщения от сторон "зерновой сделки" о том, что сделка продлена на 120 дней", - сообщила она журналистам.

Захарова подчеркнула: "Мы неоднократно заявляли - и министерство иностранных дел России, и постоянный представитель России при ООН, о том, что российская сторона уведомила все стороны сделки о том, что она продлевает сделку на 60 дней".

По ее словам, "все стороны были об этом уведомлены не только устно, но и специальными нотами".

Как заявила Захарова, "еще раз повторяю - Российская Федерация дала согласие на продление сделки на 60 дней".

Ранее в субботу о продлении сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ООН это подтвердили.

МИД РФ Мария Захарова
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