Путин не планирует встречаться с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с президентом США Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил журналистам во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Только знаю, что такая встреча не планируется", - сказал Ушаков.

Также Ушакова спросили о том, насколько реальной он считает возможность того, что в США арестуют бывшего американского президента Дональда Трампа. Помощник президента РФ отметил, что на переговорах с Китаем этот вопрос не обсуждался.