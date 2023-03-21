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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Путин не планирует встречаться с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с президентом США Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил журналистам во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Только знаю, что такая встреча не планируется", - сказал Ушаков.

Также Ушакова спросили о том, насколько реальной он считает возможность того, что в США арестуют бывшего американского президента Дональда Трампа. Помощник президента РФ отметил, что на переговорах с Китаем этот вопрос не обсуждался.

Владимир Путин США Джо Байден Си Цзиньпин Китай Юрий Ушаков
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