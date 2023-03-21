Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе начались в Кремле во вторник.

Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта, госвизит продлится до 22 марта. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок.

В понедельник лидеры РФ и Китая провели неформальную встречу и совместный ужин.

Во вторник Си Цзиньпин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, затем в Кремле прошли переговоры Путина и китайского лидера в узком составе. В них также приняли участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, посол России в КНР Игорь Моргулов, министр обороны Сергей Шойгу, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

В переговорах в расширенном составе также примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Андрей Чернышенко, вице-премьер - министр промышленности Денис Мантуров, вице-премьер Татьяна Голикова, вице-премьер Юрий Трутнев, вице-премьер Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Роснефти" Игорь Сечин (ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности), замначальника управления президента РФ по внешней политике Денис Агафонов.