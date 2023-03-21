"Газпрому" поручили в кратчайшие сроки согласовать контракт по "Силе Сибири 2"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - "Газпрому" поручено детально проработать проект строительства газопровода "Сила Сибири 2" и выйти на его подписание, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам российско-китайских переговоров, прошедших во вторник в Кремле.

"Даны такие указания, чтобы обеспечили согласование (соглашения по "Силе Сибири 2" - ИФ). Если что-то в этом году будет. Посмотрим, как по срокам компании реализуют, но чем быстрее, тем эффективнее и лучше", - сказал Новак.

Он отметил, что строительство "Силы Сибири 2" позволит ускорить переориентацию поставок российского трубопроводного газа на быстрорастущий рынок Китая.

"50 млрд (куб. м, проектная мощность "Силы Сибири 2" - ИФ) - это достаточно большой объем. "Северный поток" - это 55 млрд куб. м. То есть одна такая труба заменяет полностью "Северный поток", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай в ходе переговоров согласовали основные параметры договоренности о строительстве газопровода "Сила Сибири 2".